Bilaspur Youth Congress Election: MLA देवेंद्र यादव से मुलाकात के बाद बदले समीकरण! रंजीत सिंह ने छोड़ी दावेदारी, कई नेताओं ने भी खींचे हाथ

सूत्रों के अनुसार दो दिन पहले भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से हुई मुलाकात के बाद गंगोत्री समर्थित पैनल ने चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया है, क्योंकि उनके पैनल से अब तक इस पद के लिए कोई भी दावेदार सामने नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह, जो महेंद्र गंगोत्री के करीबी माने जाते हैं, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदारों में शामिल थे और उनका नाम भी सूची में आ चुका था। इसके बावजूद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही गंगोत्री गुट के अन्य संभावित उम्मीदवारों ने भी जिलाध्यक्ष पद की दावेदारी से दूरी बना ली है।