Chhattisgarh Youth Congress Election: कौन बनेगा युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष? बड़े नेताओं के बेटे रेस में, जुलाई में चुनाव होने की संभावना

दिल्ली में इंटरव्यू युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिव और प्रभारी मनीष शर्मा ने लिया। सभी से वन-टू-वन चर्चा की गई। दावेदारों से पूछा गया कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक क्यों हैं। उन्होंने अब तक पार्टी के लिए क्या काम किया है। इसके अलावा दावेदारों की उपलिब्धयों से जुड़े भी सवाल पूछे गए हैं। इसके आधार पर अब एक सूची जारी होगी। जारी सूची में जिनके नाम होंगे, वो ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकेंगे। इसके अलावा जिलाध्यक्षों के चुनाव के लिए भी अलग से सूची जारी होगी।