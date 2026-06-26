Chhattisgarh Snake Rescue: पेंड्रारोड SDM ऑफिस में ‘नागराज’ की एंट्री! गार्ड रूम से निकला 6 फीट लंबा कोबरा

Chhattisgarh Snake Rescue: बरसात का मौसम शुरू होते ही वन्यजीवों, खासकर जहरीले सांपों का रिहायशी और सरकारी परिसरों में निकलना शुरू हो गया है। ऐसा ही एक मामला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रारोड स्थित एसडीएम कार्यालय परिसर में सामने आया, जहां कार्यालय के गार्ड रूम में करीब छह फीट लंबा विषैला कोबरा घुस गया। सांप बिस्तर के नीचे छिपकर बैठा था। समय रहते उसका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।