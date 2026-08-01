Mungeli Viral News: ‘तालाब’ बनी सड़क में साबुन लगाकर नहाया युवक, एक मिनट में खोल दी सिस्टम की पूरी पोल

स्थानीय लोगों के अनुसार मुंगेली-पंडरिया मार्ग पर चातरखार से लेकर बरेला क्षेत्र तक राष्ट्रीय राजमार्ग लंबे समय से खराब स्थिति में है। लगातार बारिश के कारण सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जो अब हादसों का कारण बन रहे हैं। रोजाना हजारों वाहन चालक इसी मार्ग से गुजरते हैं और खराब सड़क के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाता है।