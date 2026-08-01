Mungeli Viral News: ‘तालाब’ बनी सड़क में साबुन लगाकर नहाया युवक, एक मिनट में खोल दी सिस्टम की पूरी पोल

Mungeli Viral News: 'तालाब' बनी सड़क में साबुन लगाकर नहाया युवक(photo-patrika)
Mungeli Viral News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में बदहाल सड़क के विरोध का एक अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। बिलासपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चातरखार के पास एक युवक सड़क पर बने गहरे गड्ढे में जमा बारिश के पानी में बैठकर नहाने लगा। युवक ने साबुन लगाकर स्नान करते हुए सड़क की बदहाली के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग व्यवस्था पर करारा व्यंग्य और जिम्मेदार अधिकारियों को जगाने की कोशिश बता रहे हैं।
वायरल वीडियो में युवक सड़क पर बने बड़े गड्ढे में जमा कीचड़युक्त पानी को ही "तालाब" बताते हुए उसमें बैठकर स्नान करता दिखाई दे रहा है। उसका उद्देश्य किसी तरह जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान सड़क की जर्जर हालत की ओर आकर्षित करना था। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे जनता के बढ़ते आक्रोश की तस्वीर बताया।
स्थानीय लोगों के अनुसार मुंगेली-पंडरिया मार्ग पर चातरखार से लेकर बरेला क्षेत्र तक राष्ट्रीय राजमार्ग लंबे समय से खराब स्थिति में है। लगातार बारिश के कारण सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जो अब हादसों का कारण बन रहे हैं। रोजाना हजारों वाहन चालक इसी मार्ग से गुजरते हैं और खराब सड़क के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाता है।
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य को लेकर सवाल उठाए हैं। कई लोगों ने लिखा कि जब शिकायतों के बाद भी सड़क नहीं सुधरी, तब जनता को ऐसे अनोखे तरीके से विरोध करना पड़ रहा है। लोगों ने इसे प्रशासन की लापरवाही का परिणाम बताया।
राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को लेकर हाल ही में कलेक्टर और संभागायुक्त (कमिश्नर) भी नाराजगी जता चुके हैं। दोनों अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों को सड़क सुधार कार्य में लापरवाही पर फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया था। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बावजूद सड़क की स्थिति में अब तक कोई स्थायी सुधार नजर नहीं आया है, जिसके कारण लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क की बार-बार मरम्मत करने के बजाय स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। उनका मानना है कि जब तक सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होगा, तब तक हर बारिश में यही हालात दोहराए जाते रहेंगे। अब लोगों को उम्मीद है कि वायरल वीडियो के बाद संबंधित विभाग जल्द ही सड़क की मरम्मत कराएगा और राहगीरों को राहत मिलेगी।
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