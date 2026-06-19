Kusum Smelters Plant Accident: कुसुम स्मेल्टर्स प्लांट में फिर हादसा! गर्म स्पंज आयरन से झुलसे 3 कर्मचारी

ताजा दुर्घटना के बाद एक बार फिर प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन प्रणाली चर्चा में आ गई है। पिछले डेढ़ वर्ष के भीतर यह दूसरा बड़ा हादसा है जिसने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इस बार जनहानि नहीं हुई, लेकिन लगातार सामने आ रही दुर्घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों के पालन और नियमित ऑडिट की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर इस हादसे के पीछे तकनीकी खामी थी या सुरक्षा प्रक्रियाओं में कोई गंभीर चूक।