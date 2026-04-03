हनुमान जन्मोत्सव पर मिली सौगात! मच्छी तालाब मंदिर में बना नया शेड, श्रद्धालुओं को बड़ी राहत, Photo

Hanuman Jayanti: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हनुमानजी के जन्मोत्सव पर प्राचीन मच्छी तालाब गुढ़ियारी के हनुमान मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं को नए शेड की सुविधा मिली।
मंदिर में शेड का निर्माण 20 लाख की लागत से निगम के जोन-1. द्वारा कराया गया।
गुरुवार को आयोजित समारोह में विधायक राजेश मूणत और महापौर मीनल चौबे ने पूजा-अर्चना के बाद फीता काटकर शेड का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इससे धार्मिक आयोजन के दौरान
लोगों को काफी सुविधा होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पार्षद मौजूद थे। थे। रामदूत संकट मोचन भगवान हनुमानजी के जन्मोत्सव पर
नए शेड की सुविधा मिलने से नेताजी कन्हैयालाल बाजारी वार्ड 15 क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल रहा। वहीं, मच्छीतालाब हनुमान मंदिर के समीप पूजा-पाठ करने के लिए लोगों की भीड़ रही।
अधोसंरचना मद से 20 लाख रुपए की स्वीकृत दी गई थी। अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर, एमआईसी जोन 1 अध्यक्ष गज्जू साहू, जोन 8 सदस्य नंदकिशोर साहू, पार्षद, राजेश कुमार देवांगन सहित अनेक लोग 'लोकार्पण शामिल हुए।
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