हनुमान जन्मोत्सव पर मिली सौगात! मच्छी तालाब मंदिर में बना नया शेड, श्रद्धालुओं को बड़ी राहत, Photo

अधोसंरचना मद से 20 लाख रुपए की स्वीकृत दी गई थी। अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर, एमआईसी जोन 1 अध्यक्ष गज्जू साहू, जोन 8 सदस्य नंदकिशोर साहू, पार्षद, राजेश कुमार देवांगन सहित अनेक लोग 'लोकार्पण शामिल हुए।