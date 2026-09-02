उपराष्ट्रपति आज रायपुर में, एम्स के तीसरे दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए एयरपोर्ट से एम्स तक के पूरे मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात और कारकेड की तैयारियों को परखा है। निर्धारित रूट पर जवानों की तैनाती के साथ संवेदनशील स्थानों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। उपराष्ट्रपति के काफिले के आवागमन के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए पुलिस ने पहले से तैयारियां की हैं। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।