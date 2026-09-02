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उपराष्ट्रपति आज रायपुर में, एम्स के तीसरे दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

Vice President CP Radhakrishnan in Raipur: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज रायपुर पहुंचेंगे और एम्स के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दौरे को लेकर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है।
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रायपुर

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Love Sonkar

Sep 02, 2026

CP Radhakrishnans in CG

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन (Photo Patrika)

CP Radhakrishnans in CG: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बुधवार को रायपुर प्रवास पर रहेंगे। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत वे सुबह रायपुर पहुंचेंगे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचेंगे।

एयरपोर्ट से सीधे एम्स पहुंचेंगे

एयरपोर्ट से सीधे वे एम्स के लिए रवाना होंगे, जहां सुबह 11 बजे तीसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। समारोह में एम्स के विद्यार्थियों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागियों की मौजूदगी रहेगी। दीक्षांत समारोह के बाद उपराष्ट्रपति दोपहर करीब 1:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनका रायपुर प्रवास कुछ घंटों का ही रहेगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है।

एयरपोर्ट से एम्स तक सुरक्षा का विशेष इंतजाम

उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए एयरपोर्ट से एम्स तक के पूरे मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात और कारकेड की तैयारियों को परखा है। निर्धारित रूट पर जवानों की तैनाती के साथ संवेदनशील स्थानों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। उपराष्ट्रपति के काफिले के आवागमन के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए पुलिस ने पहले से तैयारियां की हैं। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।

कारकेड की मॉकड्रिल कर परखी तैयारियां

उपराष्ट्रपति के आगमन से पहले पुलिस और प्रशासन की टीम ने कारकेड की मॉकड्रिल भी की। इस दौरान एयरपोर्ट से एम्स तक के मार्ग पर काफिले के आवागमन, सुरक्षा प्वाइंट और यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाओं को परखा गया। मॉकड्रिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। आपात स्थिति से निपटने के लिए भी संबंधित टीमों को अलर्ट रखा गया है।

यातायात व्यवस्था पर भी नजर

उपराष्ट्रपति के काफिले के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए पुलिस ने विशेष योजना तैयार की है। आवश्यकता के अनुसार कुछ मार्गों पर थोड़े समय के लिए यातायात को नियंत्रित किया जा सकता है। पुलिस और प्रशासन की टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ आम लोगों की आवाजाही भी यथासंभव सुचारु बनी रहे।

कुछ घंटों का रहेगा रायपुर प्रवास

उपराष्ट्रपति का रायपुर प्रवास निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करीब साढ़े तीन घंटे का रहेगा। सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचने के बाद वे 11 बजे एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम पूरा करने के बाद दोपहर 1:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके दौरे को देखते हुए पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एयरपोर्ट से लेकर एम्स परिसर तक सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

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Updated on:

02 Sept 2026 09:40 am

Published on:

02 Sept 2026 09:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / उपराष्ट्रपति आज रायपुर में, एम्स के तीसरे दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

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