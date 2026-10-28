CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सबसे बड़ा ट्रांसफर, देखें लिस्ट

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सबसे बड़ा ट्रांसफर(photo-patrika)
CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। यहां एएसआई से लेकर आरक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से तबादला सूची जारी की है। इसमें DRG और बस्तर फाइटर के जवानों को भी नई पदस्थापना दी गई है।
कोंडागांव जिले में जारी तबादला सूची में पुलिसकर्मियों को अलग-अलग स्थानों पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल में एएसआई, हेड कांस्टेबल, आरक्षक और बस्तर फाइटर के जवान शामिल हैं। विभागीय कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है।
जारी जानकारी के अनुसार, तबादला सूची में 6 एएसआई, 24 हेड कांस्टेबल और 118 आरक्षकों के नाम शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा DRG और बस्तर फाइटर के जवानों को भी नई पदस्थापना दी गई है।
इस फेरबदल में जिला रिजर्व गार्ड (DRG) और बस्तर फाइटर के जवान भी शामिल हैं। इन जवानों को नई जगहों पर पदस्थ किया गया है। पुलिस विभाग की ओर से जारी सूची में संबंधित पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना का विवरण दिया गया है।
कोंडागांव पुलिस विभाग की ओर से जारी आदेश में तबादला किए गए पुलिसकर्मियों के नाम और उनकी नई पदस्थापना की जानकारी दी गई है। पूरी जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक ट्रांसफर सूची देखें।
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