CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सबसे बड़ा ट्रांसफर, देखें लिस्ट

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। यहां एएसआई से लेकर आरक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से तबादला सूची जारी की है। इसमें DRG और बस्तर फाइटर के जवानों को भी नई पदस्थापना दी गई है।