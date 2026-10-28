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कोंडागांव

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सबसे बड़ा ट्रांसफर, देखें लिस्ट

Chhattisgarh Police Transfer List: कोंडागांव जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए पुलिसकर्मियों की तबादला सूची जारी की गई है। इसमें ASI, हेड कांस्टेबल, आरक्षक, DRG और बस्तर फाइटर के जवानों को नई पदस्थापना दी गई है।
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कोंडागांव

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Shradha Jaiswal

Updated: 28 Oct 2026, 4:31 PM IST

CG Police Transfer

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सबसे बड़ा ट्रांसफर(photo-patrika)

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। यहां एएसआई से लेकर आरक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से तबादला सूची जारी की है। इसमें DRG और बस्तर फाइटर के जवानों को भी नई पदस्थापना दी गई है।

CG Police Transfer 2026: 340 पुलिसकर्मियों को मिली नई पदस्थापना

कोंडागांव जिले में जारी तबादला सूची में पुलिसकर्मियों को अलग-अलग स्थानों पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल में एएसआई, हेड कांस्टेबल, आरक्षक और बस्तर फाइटर के जवान शामिल हैं। विभागीय कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है।

ASI से आरक्षक तक के नाम शामिल

जारी जानकारी के अनुसार, तबादला सूची में 6 एएसआई, 24 हेड कांस्टेबल और 118 आरक्षकों के नाम शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा DRG और बस्तर फाइटर के जवानों को भी नई पदस्थापना दी गई है।

DRG और बस्तर फाइटर के जवानों का भी तबादला

इस फेरबदल में जिला रिजर्व गार्ड (DRG) और बस्तर फाइटर के जवान भी शामिल हैं। इन जवानों को नई जगहों पर पदस्थ किया गया है। पुलिस विभाग की ओर से जारी सूची में संबंधित पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना का विवरण दिया गया है।

देखें ट्रांसफर लिस्ट

कोंडागांव पुलिस विभाग की ओर से जारी आदेश में तबादला किए गए पुलिसकर्मियों के नाम और उनकी नई पदस्थापना की जानकारी दी गई है। पूरी जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक ट्रांसफर सूची देखें।

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28 Oct 2026, 4:31 PM IST

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