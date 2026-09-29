Keshkal Ghat Jam: केशकाल घाट के मोड में फंसा ट्रक, 5-5 किमी तक लगा लंबा जाम, सामने आया Video

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह घाट के आठवें मोड़ पर एक ट्रक खराब हो गया। घाट का मार्ग संकरा होने के कारण खराब ट्रक के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। इसके बाद देखते ही देखते दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जाम में छोटे-बड़े वाहनों के साथ यात्री वाहन और मालवाहक वाहन भी फंस गए। जाम की सूचना मिलने के बाद जिला पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने में जुट गए। पुलिसकर्मी वाहनों को वन-वे कर बारी-बारी से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि घाट में पूरी तरह से यातायात बाधित न हो। हालांकि, वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण यातायात को सामान्य करने में परेशानी आ रही है।