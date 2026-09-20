Chhattisgarh News: बेटे को छुड़ाने कर्नाटक पहुंचे पिता, ठेकेदार ने उन्हें भी बनाया बंधक… साथ गया भतीजा लापता

Chhattisgarh News: विकासखंड बड़े राजपुर के बांसकोट चौकी क्षेत्र के केरागांव निवासी एक आदिवासी युवक और उसके पिता को कर्नाटक में एक ठेकेदार द्वारा बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। युवक हैदराबाद में बोरवेल्स कंपनी में काम करने गया था। उसे वापस घर नहीं आने देने की जानकारी मिलने पर उसके पिता अपने भतीजे के साथ उसे छुड़ाने पहुंचे। आरोप है कि वहां उन्हें भी कर्नाटक ले जाकर बंधक बना लिया गया। पिता किसी तरह वहां से निकलकर घर लौट आए, लेकिन उनके साथ गया भतीजा लापता है।