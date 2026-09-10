Kondagaon News: बंदूक छोड़ी, स्टीयरिंग थामा… पुनर्वास नीति से बदली रानू राम की जिंदगी, जानें इनका सफर

रानू राम रात के समय ड्यूटी करते हैं और दिन में परिवार के साथ समय बिताने के साथ-साथ घर के कामों में भी सहयोग करते हैं। रोजगार के साथ-साथ रानू राम शासन की योजनाओं का लाभ लेकर अपनी खेती को भी बेहतर बनाने की तैयारी में हैं। उन्होंने सौर पंप योजना के तहत आवेदन किया और अब उनके ट्यूबवेल में सोलर पंप स्थापित हो चुका है। इससे उन्हें सिंचाई की सुविधा मिली है। वे नौकरी के साथ खेती को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि परिवार की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो सकें। रानू राम का कहना है कि शासन की योजनाओं और मिले अवसरों ने उन्हें नई दिशा दी है, जिससे वे अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं।