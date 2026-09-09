Naib Tehsildar Death: नायब तहसीलदार का निधन, प्रशासनिक गलियारे में शोक की लहर

शोकसभा में मौजूद लोगों ने कहा कि निधि एस. नेताम ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाया। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार भी सहज रहा। अचानक उनके निधन से प्रशासनिक विभाग को बड़ी क्षति हुई है। सहकर्मियों ने उनके साथ बिताए कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उनका व्यवहार हमेशा सहयोगपूर्ण रहा और वे अपने दायित्वों के प्रति गंभीर थीं। उनके निधन से परिवार के साथ-साथ सहकर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और क्षेत्र के लोगों में गहरा शोक है। प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की।