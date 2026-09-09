Naib Tehsildar Death: नायब तहसीलदार का निधन, प्रशासनिक गलियारे में शोक की लहर

नायब तहसीलदार निधि एस. नेताम का निधन (Photo Twitter Account)
Naib Tehsildar Death News: धनोरा तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत निधि एस. नेताम का सोमवार देर रात रायपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आते ही प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। अधिकारी-कर्मचारियों के साथ ही धनोरा, फरसगांव और आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों ने उनके असामयिक निधन पर गहरा दुख जताया। कम उम्र में एक कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार अधिकारी के चले जाने से सहकर्मियों और परिचितों में शोक का माहौल है।
जानकारी के अनुसार, निधि एस. नेताम पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थीं। स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनका उपचार रायपुर के अस्पताल में कराया जा रहा था। सोमवार देर रात उपचार के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। निधन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने शोक व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति संवेदना जताई।
निधि एस. नेताम ने हाल ही में स्थानांतरण के बाद धनोरा तहसील में नायब तहसीलदार के रूप में पदभार ग्रहण किया था। धनोरा में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन शुरू ही किया था कि अचानक उनके निधन की खबर सामने आ गई। उनके निधन से तहसील कार्यालय सहित प्रशासनिक अमले में गहरा शोक है।
इससे पहले निधि एस. नेताम ने फरसगांव तहसील में करीब ढाई वर्ष तक अपनी सेवाएं दी थीं। फरसगांव ही उनकी पहली पदस्थापना रही थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राजस्व और प्रशासन से जुड़े कार्यों को जिम्मेदारी के साथ संभाला। स्थानीय लोगों के साथ उनका व्यवहार सहज और मिलनसार रहा, जिसके कारण क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी।
फरसगांव में पदस्थापना के दौरान निधि एस. नेताम का आम लोगों से सीधा संपर्क रहा। राजस्व संबंधी मामलों और प्रशासनिक कार्यों के लिए तहसील कार्यालय पहुंचने वाले लोगों के साथ उनका व्यवहार सहयोगपूर्ण बताया जाता है। यही वजह है कि उनके निधन की खबर से स्थानीय लोगों में भी शोक की भावना है।
शोकसभा में मौजूद लोगों ने कहा कि निधि एस. नेताम ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाया। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार भी सहज रहा। अचानक उनके निधन से प्रशासनिक विभाग को बड़ी क्षति हुई है। सहकर्मियों ने उनके साथ बिताए कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उनका व्यवहार हमेशा सहयोगपूर्ण रहा और वे अपने दायित्वों के प्रति गंभीर थीं। उनके निधन से परिवार के साथ-साथ सहकर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और क्षेत्र के लोगों में गहरा शोक है। प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की।
नायब तहसीलदार निधि एस. नेताम का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके गृह ग्राम कन्हानपुर, तहसील सरोना, जिला कांकेर में किया गया। अंतिम संस्कार में परिवारजनों, रिश्तेदारों, परिचितों और क्षेत्र के लोगों ने शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके असामयिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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