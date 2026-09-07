‘नए भारत में अवसर किसी परिवार की जागीर नहीं’, OBC सम्मेलन में तोखन साहू का बड़ा बयान

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग में करीब 67 जातियां आती हैं। जातियां भले ही अलग-अलग हों, लेकिन उनकी परंपराएं, रहन-सहन और सांस्कृतिक मूल्य एक हैं। उन्होंने कहा कि यही OBC समाज की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने समाज के लोगों से छोटे-छोटे दायरों में बंटने के बजाय एकजुटता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाने का आह्वान किया। साथ ही, OBC मोर्चा के कार्यकर्ताओं से समाज के बीच जाकर जागरूकता बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करने की अपील की।