CGPSC-24 में पेपर 5 और 7 बने संकट! मुश्किल पेपर्स में कम अंक से बिगड़ा रिजल्ट, OBC अभ्यर्थियों को मिला मौका…

एक्सपर्ट के अनुसार, पेपर का स्तर बहुत अधिक कठिन होने के कारण अनारक्षित वर्ग के बहुत ज्यादा छात्र सभी प्रश्न पत्रों में न्यूनतम कट ऑफ अंक 66 लाने में असफल रहे। वही पेपर की मार्किंग भी काफी टफ रही जिसके कारण ऐसी स्थिति निकलकर सामने आई। आशा को एक पेपर में 65.5 अंक मिले, उसका मेंस का कुल स्कोर काफी अच्छा था, लेकिन उसकी जगह उससे कम स्कोर वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ। ऐसे ही प्रशांत को पेपर 5 में 55 अंक मिले। कुल स्कोर भी अच्छा रहा, लेकिन एक पेपर में क्वालिफाई न होने के कारण चयन नहीं हो पाया।