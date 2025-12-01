Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CGPSC-24 में पेपर 5 और 7 बने संकट! मुश्किल पेपर्स में कम अंक से बिगड़ा रिजल्ट, OBC अभ्यर्थियों को मिला मौका…

CGPSC Result 2024: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम और पूरा स्कोर कार्ड जारी किया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 01, 2025

CGPSC-24 में पेपर 5 और 7 बने संकट! मुश्किल पेपर्स में कम अंक से बिगड़ा रिजल्ट, OBC अभ्यर्थियों को मिला मौका...(photo-patrika)

CGPSC-24 में पेपर 5 और 7 बने संकट! मुश्किल पेपर्स में कम अंक से बिगड़ा रिजल्ट, OBC अभ्यर्थियों को मिला मौका...(photo-patrika)

CGPSC Result 2024: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम और पूरा स्कोर कार्ड जारी किया है। ज्यादातर अभ्यर्थियों के परिणाम पेपर 5 और पेपर 7 ने बिगाड़ दिए हैं। पेपर 5 गणित और साइंस के होते हैं। वही पेपर 7 विधि और अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित होते हैं।

इन दो पेपर्स में नंबर कम होने का सबसे ज्यादा असर अनारक्षित अभ्यर्थियों पर पड़ा, क्योंकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एक पेपर में कम से कम 66 नंबर यानी 33 प्रतिशत लाना होता है, लेकिन नंबर कम होने के कारण इनकी संख्या में कमी आई और आयोग को ओबीसी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो पास थे उन्हें इनकी जगह पर लेना पड़ा।

CGPSC-24 में अनारक्षित अभ्यर्थियों की संख्या घटी

एक्सपर्ट के अनुसार, पेपर का स्तर बहुत अधिक कठिन होने के कारण अनारक्षित वर्ग के बहुत ज्यादा छात्र सभी प्रश्न पत्रों में न्यूनतम कट ऑफ अंक 66 लाने में असफल रहे। वही पेपर की मार्किंग भी काफी टफ रही जिसके कारण ऐसी स्थिति निकलकर सामने आई। आशा को एक पेपर में 65.5 अंक मिले, उसका मेंस का कुल स्कोर काफी अच्छा था, लेकिन उसकी जगह उससे कम स्कोर वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ। ऐसे ही प्रशांत को पेपर 5 में 55 अंक मिले। कुल स्कोर भी अच्छा रहा, लेकिन एक पेपर में क्वालिफाई न होने के कारण चयन नहीं हो पाया।

पेपर 5 जो मैथ्स और साइंस विषय का है और पेपर 7 जो विधि और अंतरराष्ट्रीय संगठन का है। अभ्यर्थियों के परिणाम को बिगाड़ दिया है। कई ऐसे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रहे जो 0.5 अंक से पीछे रह गए और उनकी जगह कम नंबर वाले दूसरे वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। पीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को इन पेपर्स में काफी ध्यान देकर तैयारी करने की जरूरत है। पीएससी के पेपर और जांचने के स्तर में बढ़ोतरी हुई है।

अंकित अग्रवाल, सीजीपीएससी एक्सपर्ट

जानकारों के अनुसार, पेपर और उसकी मार्किंग टफ होने के कारण कई बदलाव देखने को मिले। इस कारण अनारक्षित वर्ग के लिए 66 अंक की बाध्यता के कारण उनकी जगह में ओबीसी वर्ग के छात्रों को अनारक्षित श्रेणी में इंटरव्यू कॉल करना पड़ा। 607 अंक से नीचे लाने वाले सभी ओबीसी के छात्र अनारक्षित की श्रेणी में इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं। वही इंटरव्यू की सूची के अनुसार 243 स्टूडेंट्स ओबीसी के चयनित हुए हैं, जबकि अनारक्षित से केवल 45 छात्र ही क्वालीफाई कर पाए हैं।

Published on:

01 Dec 2025 11:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC-24 में पेपर 5 और 7 बने संकट! मुश्किल पेपर्स में कम अंक से बिगड़ा रिजल्ट, OBC अभ्यर्थियों को मिला मौका…

रायपुर
