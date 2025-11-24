Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 22 हजार पद खाली, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल- कैसे सुधरेगी शिक्षा गुणवत्ता?

CG School Teachers: शिक्षकों के लिए पात्र अभ्यर्थी होने के बाद भी शिक्षकों की कमी बनी हुई है। अब तक 8 बार टीईटी परीक्षा आयोजित हुई है, जिसमें 3 लाख 17 हजार 744 अभ्यर्थी पास हो चुके है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Nov 24, 2025

CG School Teachers: छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य में शिक्षकों के लिए पात्र अभ्यर्थी होने के बाद भी शिक्षकों की कमी बनी हुई है। अब तक 8 बार टीईटी परीक्षा आयोजित हुई है, जिसमें 3 लाख 17 हजार 744 अभ्यर्थी पास हो चुके है। वही राज्य में लगभग 22 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो योग्य अभ्यर्थी होने के बाद भी शिक्षकों को नौकरी नहीं मिल पा रही है।

अभी शासन की ओर से 4708 पदों की भर्ती के लिए आदेश किए गए हैं, लेकिन यह आंकड़ा कुल रिक्त पदों का लगभग 21 फीसदी ही है, जो कि काफी कम है। राजधानी में ही 760 से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार, अभी राज्य के 56,895 स्कूलों में 1,78,731 शिक्षक हैं। इन स्कूलों में 51 लाख 67 हजार 357 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

CG School Teachers: रिक्त पदों में सिर्फ 21% पर ही निकला आदेश

जानकारों के अनुसार, 2018 में निकली बंपर शिक्षक भर्ती में योग्य उमीदवार नहीं मिल सके थे। 2018 में लगभग 68 हजार शिक्षक के पदों में भर्ती होनी थी, लेकिन योग्य उमीदवार नहीं मिलने से 27 हजार से ज्यादा पद रिक्त रह गए। अब भी लाखों पात्र उमीदवार भर्ती की आस में बैठे हैं, लेकिन रिक्त पद पहले के जैसे ही बने हुए हैं। अभी 4,708 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है जो रिक्त पद के अनुसार बेहद कम है।

प्राइमरी में ही 7957 पद रिक्त छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के कुल 22464 पद रिक्त हैं। इसमें प्राइमरी स्कूलों में 7957 शिक्षक के पद रिक्त हैं। मिडिल में 7734 और हाय-हायर सेकेंडरी स्कूलों में 6773 पद रिक्त हैं। शिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी रायपुर, बिलासपुर, बालौदाबाजर, बेमेतरा, खैरागढ़, बलरामपुर, जगदलपुर, बिजापुर और सुकमा में है।

अपर प्राइमरी लेवल पर 123152 अभ्यर्थी पात्र

अब तक राज्य में टीईटी की 8 परीक्षा हो चुकी है। पहली परीक्षा 2011 में हुई थी जिसमें प्राइमरी में 51662 अभ्यर्थी और अपर प्राइमरी में 25885 अभ्यर्थी पात्र हुए थे। ऐसे ही 2014 में प्राइमरी में 11372 व अपर प्राइमरी में 7705, 2016 में प्राइमरी में 15415 व अपर प्राइमरी में 9209, 2017 में प्राइमरी में 3618 व अपर प्राइमरी में 8235, 2019 में प्राइमरी में 16358 व अपर प्राइमरी में 2130, 2020 में प्राइमरी में 13822 व अपर प्राइमरी में 12777, 2022 में प्राइमरी में 53049 व अपर प्राइमरी में 26030 और 2024 में प्राइमरी में 29296 व अपर प्राइमरी में 31181 अभ्यर्थी पात्र हुए। प्राइमरी लेवल के लिए अब तक 194592 और अपर प्राइमरी लेवल के लिए 123152 अभ्यर्थी पात्र हैं।

टेट की वैधता आजीवन

व्यापम की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 22 हजार पद खाली, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल- कैसे सुधरेगी शिक्षा गुणवत्ता?

