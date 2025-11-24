छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 22 हजार पद खाली, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल- कैसे सुधरेगी शिक्षा गुणवत्ता?

अब तक राज्य में टीईटी की 8 परीक्षा हो चुकी है। पहली परीक्षा 2011 में हुई थी जिसमें प्राइमरी में 51662 अभ्यर्थी और अपर प्राइमरी में 25885 अभ्यर्थी पात्र हुए थे। ऐसे ही 2014 में प्राइमरी में 11372 व अपर प्राइमरी में 7705, 2016 में प्राइमरी में 15415 व अपर प्राइमरी में 9209, 2017 में प्राइमरी में 3618 व अपर प्राइमरी में 8235, 2019 में प्राइमरी में 16358 व अपर प्राइमरी में 2130, 2020 में प्राइमरी में 13822 व अपर प्राइमरी में 12777, 2022 में प्राइमरी में 53049 व अपर प्राइमरी में 26030 और 2024 में प्राइमरी में 29296 व अपर प्राइमरी में 31181 अभ्यर्थी पात्र हुए। प्राइमरी लेवल के लिए अब तक 194592 और अपर प्राइमरी लेवल के लिए 123152 अभ्यर्थी पात्र हैं।