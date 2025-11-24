DGP कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज… नवा रायपुर रहेगा सील, दो दिन पहले से रहेगी पुलिस बल की तैनाती

जहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र को पूरे तीन दिनों तक के लिए नो लाइंग जोन घोषित किया जाएगा। इसके अलावा पूरा परिसर एसपीजी तथा स्थानीय पुलिस की सुरक्षा घेरा में रहेगा। डीजी कान्फ्रेंस में प्रधानमंत्री दो दिन तथा अमित शाह तीन से चार दिन तक रायपुर में रहेंगे। हालांकि पीएम और एचएम के प्रवास का अधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। एसपीजी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जाएजा लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा।