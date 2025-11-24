Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

DGP कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज… नवा रायपुर रहेगा सील, दो दिन पहले से रहेगी पुलिस बल की तैनाती

DGP Conference: छ्त्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित डीजीपी कॉन्फ्रेंस में करीब 1000 आगंतुकों और सुरक्षा अधिकारियों के आने की संभावना है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 24, 2025

DGP कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज... नवा रायपुर रहेगा सील, दो दिन पहले से रहेगी पुलिस बल की तैनाती(photo-patrika)

DGP कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज... नवा रायपुर रहेगा सील, दो दिन पहले से रहेगी पुलिस बल की तैनाती(photo-patrika)

DGP Conference: छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर एडीजी इंटेलिजेंस अमित कुमार ने रविवार को राज्य पुलिस के आलाधिकारियों की 1 घंटे बैठक ली। इसमें सभी 6 रेंज के आईजी और रायपुर एसएसपी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। सिविल लाइंस थाना स्थित सी-4 बिल्डिंग में आयोजित बैठक के दौरान कार्डिनेशन और पुलिसकर्मियों तैनाती को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

DGP Conference: नवा रायपुर में हाई अलर्ट

इस दौरान आगंतुक अफसरों को रिसीव करने, रुकने ठहरने, आवागमन, खानपान, आयोजन स्थल, सुरक्षा घेरा सहित 10 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही प्रदेशभर के विभिन्न जिलों से बल की व्यवस्था करने कहा गया है। इसके लिए सभी जिलों के रिजर्व बल को 28 से 30 नवंबर तक होने वाले आयोजन के 2 दिन पहले बुलाने कहा गया है।

बता दें कि बैठक में आईजी अमरेश मिश्रा आनंद छाबड़ा, ध्रुव गुप्ता, संजीव शुक्ला, डीआईजी सुरक्षा एमएल कोटवानी सहित अन्य पुलिस अफसर उपस्थित थे।

एडीजी और आईजी को सुरक्षा की कमान

डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य की जिमेदारी एडीजी दीपांशु काबरा, आईजी अमरेश मिश्रा को सौंपी गई है। वह राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय फोर्स, इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ कार्डिनेशन करेंगे। साथ पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। बता दें कि डीजी कान्फ्रेंस में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 2 प्रमुख प्रतिनिधि (डीजीपी-आईजी) शामिल होंगे।

आयोजन में 1000 लोगों की व्यवस्था

छ्त्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित डीजीपी कॉन्फ्रेंस में करीब 1000 आगंतुकों और सुरक्षा अधिकारियों के आने की संभावना है। इसे देखते व्यवस्था की तैयारी चल रही है। इसमें देशभर के अलग-अलग राज्यों के 70 डीजीपी, 250 करीब आईजी और अन्य स्टाप के आने की संभावना जताई जा रही है।

वहीं आगंतुक अफसरों के साथ आने वालों की संख्या को देखते हुए वृहद स्तर पर तैयारी चल रही है। हाई प्रोफाइल डीजी कान्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसे में नवा रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।

जहां बैठक वहां नो लाइंग जोन

जहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र को पूरे तीन दिनों तक के लिए नो लाइंग जोन घोषित किया जाएगा। इसके अलावा पूरा परिसर एसपीजी तथा स्थानीय पुलिस की सुरक्षा घेरा में रहेगा। डीजी कान्फ्रेंस में प्रधानमंत्री दो दिन तथा अमित शाह तीन से चार दिन तक रायपुर में रहेंगे। हालांकि पीएम और एचएम के प्रवास का अधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। एसपीजी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जाएजा लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा।

Published on:

24 Nov 2025 12:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / DGP कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज… नवा रायपुर रहेगा सील, दो दिन पहले से रहेगी पुलिस बल की तैनाती

रायपुर

छत्तीसगढ़

