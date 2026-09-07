Patwari Jobs 2026: छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में पटवारी के 200 पदों पर निकलेगी भर्ती, Vyapam से होगा चयन

Patwari Jobs 2026: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में पटवारी के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। शासन की ओर से 6 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, इन पदों पर भर्ती संबंधित सेवा भर्ती नियमों और प्रचलित आरक्षण नियमों के तहत की जाएगी। पटवारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) के माध्यम से चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया CG Vyapam के पोर्टल पर भर्ती प्रस्ताव की प्रविष्टि के बाद शुरू होगी।