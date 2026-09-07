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Patwari Jobs 2026: छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में पटवारी के 200 पदों पर निकलेगी भर्ती, Vyapam से होगा चयन

छत्तीसगढ़ में पटवारी के 200 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी मिल गई है। 26 जिलों में होने वाली भर्ती का चयन CG Vyapam के माध्यम से किया जाएगा। जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Sep 07, 2026

Patwari Jobs 2026

Patwari Jobs 2026: छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में पटवारी के 200 पदों पर निकलेगी भर्ती(photo-patrika)

Patwari Jobs 2026: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में पटवारी के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। शासन की ओर से 6 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, इन पदों पर भर्ती संबंधित सेवा भर्ती नियमों और प्रचलित आरक्षण नियमों के तहत की जाएगी। पटवारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) के माध्यम से चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया CG Vyapam के पोर्टल पर भर्ती प्रस्ताव की प्रविष्टि के बाद शुरू होगी।

Chhattisgarh Patwari Recruitment 2026: 26 जिलों में होगी पटवारी पदों पर भर्ती

शासन के आदेश के मुताबिक प्रदेश के 26 जिलों में कुल 200 पटवारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें सबसे अधिक 15-15 पद सारंगढ़-बिलाईगढ़, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। अन्य जिलों में भी स्वीकृत रिक्त पदों के आधार पर भर्ती की जाएगी। जिलावार पदों का विवरण शासन के भर्ती आदेश के अनुसार निर्धारित किया गया है।

CG Vyapam के जरिए होगी चयन प्रक्रिया

पटवारी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके लिए संबंधित भर्ती प्रस्ताव CG Vyapam के पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे। हालांकि, अभी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसलिए आवेदन शुरू होने की तारीख और परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

आरक्षण और भर्ती नियमों के तहत होगी नियुक्ति

शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रचलित आरक्षण नियमों और संबंधित सेवा भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी। चयन मंडल के माध्यम से पूरी होने वाली इस भर्ती के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित जिला कलेक्टरों को भी आदेश की प्रति भेजी है। साथ ही छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका

पटवारी के 200 पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी से प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। खासतौर पर राजस्व विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, परीक्षा पैटर्न और अन्य पात्रता शर्तों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाएगी।

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Updated on:

07 Sept 2026 04:57 pm

Published on:

07 Sept 2026 04:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Patwari Jobs 2026: छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में पटवारी के 200 पदों पर निकलेगी भर्ती, Vyapam से होगा चयन

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