Chhattisgarh News: कांग्रेस को भूपेश बघेल की जरूरत नहीं, डिप्टी CM साव का बड़ा हमला, अजय चंद्रकार ने भी कह डाली ये बात

बता दें कि पंजाब में अगले साल चुनाव हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राज्य के दौरे पर जाने वाले हैं। बघेल का पंजाब कांग्रेस में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद व राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा खुला विरोध कर रहे थे और आलाकमान तक शिकायत की गई थी। नए प्रभारी पायलट के लिए अब पंजाब में पार्टी की गुटबाजी समाप्त कर सत्ता में लाने की चुनौती होगी। संयोग से भाजपा ने भी राजस्थान के पूर्व पार्टी अध्यक्ष सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया है।