ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर, जमीन विवाद पर बवाल, RI-पटवारी को घंटों नहीं निकलने दिया

ग्रामीण इलाकों में जमीन सीमांकन और बंटवारे को लेकर विवाद अक्सर सामने आते रहते हैं। कई मामलों में छोटी कहासुनी बड़े तनाव का रूप ले लेती है। प्रशासन का कहना है कि सीमांकन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत की जाती है, लेकिन कई बार आपसी विवाद और गलतफहमी के कारण स्थिति बिगड़ जाती है। फिलहाल कोरबा के नोनबिर्रा गांव में हुई इस घटना ने प्रशासनिक अमले की सुरक्षा और जमीन विवादों के बढ़ते तनाव को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।