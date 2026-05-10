Factory Worker Murder: कोरबा में फैक्ट्री कर्मचारी की हत्या, सड़क किनारे झाड़ियों में खून से लथपथ मिली लाश

बसंत इंडस्ट्रियल एरिया स्थित संजय फैक्ट्री में कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था। उसके दोस्त राकेश पटेल के मुताबिक, वह शुक्रवार सुबह 8 बजे काम पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। बताया जा रहा है कि बसंत अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने गांव गया था और दो दिन पहले ही वापस कोरबा लौटा था। उसकी पत्नी और दो बच्चे फिलहाल गांव में ही हैं। पत्नी बरमपुर के एक निजी स्कूल में शिक्षिका हैं।