साल में सिर्फ एक दिन खुलता है छत्तीसगढ़ का ये रहस्यमयी गुफा, 23 सितंबर को उमड़ेगा आस्था का सैलाब, जानें इसका रहस्य

रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फरसगांव से बड़ेडोंगर मार्ग की ओर करीब 8 किलोमीटर दूर ग्राम आलोर से लगे झांटीबंध पंचायत की पहाड़ी पर यह रहस्यमयी गुफा स्थित है। बाहर से सामान्य दिखाई देने वाली विशाल चट्टान भीतर से उल्टे कटोरे जैसी स्तूपाकार संरचना में बनी हुई है। गुफा का प्रवेश द्वार सुरंगनुमा और बेहद संकरा है। इसके भीतर जाने के लिए श्रद्धालुओं को बैठकर अथवा पेट के बल लेटना पड़ता है। गुफा के अंदर एक समय में करीब 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं। बीच में करीब डेढ़ से दो फीट ऊंची प्राकृतिक शिवलिंगनुमा पाषाण आकृति है, जिसे स्थानीय लोग श्रद्धापूर्वक लिंगई माता के रूप में पूजते हैं।