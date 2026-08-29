Korba News: जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे थे 3 युवक, तेज बहाव में बही स्कॉर्पियो, देखें LIVE VIDEO

Scorpio Accident Video: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। तेज बारिश के बाद उफान पर आए दादर नाले को पार करने की कोशिश करना तीन युवकों के लिए भारी पड़ गया। नाले के तेज बहाव के बीच उनकी स्कॉर्पियो पानी में बह गई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता से तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें स्कॉर्पियो तेज बहाव के बीच बहती और तैरती नजर आ रही है।