Student Protest: क्लास छोड़कर सड़क पर बैठे छात्र, कोंडागांव स्कूल की व्यवस्था के खिलाफ खोला मोर्चा

Student Protest: विकासखंड माकड़ी के हीरापुर हायर सेकेंडरी स्कूल के नियमित विद्यार्थियों ने मंगलवार को अपनी पढ़ाई, परीक्षा व्यवस्था और विद्यालय में शिक्षकों के व्यवहार को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सडक़ जाम की। विद्यार्थियों ने विद्यालय प्रबंधन व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। विद्यार्थियों का आरोप है कि ओपन स्कूल के नाम पर 10वीं व 12वीं के परीक्षार्थियों से कथित रूप से क्रमांक 8,000 से क्र 10,000 तक राशि ली जाती है। साथ ही, परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके से नकल कराने की शिकायतें भी हैं।