कोंडागांव में कार से टकराकर पलटी एंबुलेंस, 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर

टक्कर के बाद एंबुलेंस सड़क पर पलट गई, जिससे नेशनल हाईवे-30 पर आवागमन प्रभावित हुआ। हादसे के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने के बाद फरसगांव पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और सड़क पर पलटी एंबुलेंस को हटवाने की कार्रवाई शुरू की, ताकि हाईवे पर यातायात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके।