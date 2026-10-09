कोंडागांव में कार से टकराकर पलटी एंबुलेंस, 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर

कोंडागांव में तेज टक्कर के बाद पलटी एंबुलेंस (Photo Source- Patrika Create)
Three Injured in Accident: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में नेशनल हाईवे-30 पर शुक्रवार दोपहर कार और एंबुलेंस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा फरसगांव के चिचाड़ी पुल के पास हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि एंबुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस घटना में एंबुलेंस में सवार तीन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई।
जानकारी के अनुसार, एंबुलेंस जगदलपुर से धमतरी की ओर जा रही थी। इसी दौरान फरसगांव के चिचाड़ी पुल के पास उसकी कार से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एंबुलेंस सड़क पर पलट गई। अचानक हुए इस हादसे के कारण आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। एंबुलेंस में सवार लोगों को चोटें आई थीं, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
हादसे में एंबुलेंस में सवार तीन लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, घायलों में से दो को मामूली चोटें आई हैं, जबकि एक व्यक्ति के कमर के पास गंभीर चोट लगने की बात सामने आई है। घटना के बाद घायलों को 112 की मदद से उपचार के लिए फरसगांव अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल तीनों का अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
टक्कर के बाद एंबुलेंस सड़क पर पलट गई, जिससे नेशनल हाईवे-30 पर आवागमन प्रभावित हुआ। हादसे के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने के बाद फरसगांव पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और सड़क पर पलटी एंबुलेंस को हटवाने की कार्रवाई शुरू की, ताकि हाईवे पर यातायात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके।
फरसगांव पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल कार और एंबुलेंस के बीच टक्कर किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर नेशनल हाईवे पर सावधानी से वाहन चलाने की जरूरत को सामने ला दिया है। फिलहाल घायलों का फरसगांव अस्पताल में उपचार जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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