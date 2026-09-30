राजनांदगांव NH मेंं फिर बड़ा हादसा, ट्यूशन से घर लौट रहे युवक को ट्रक ने मारी टक्कर, अस्पताल पहुंचते ही मौत

हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोग जुट गए। गंभीर रूप से घायल तुषार को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन चोटें गंभीर होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक चालक वाहन को तेज और लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। इसी दौरान उसने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है।