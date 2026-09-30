राजनांदगांव NH मेंं फिर बड़ा हादसा, ट्यूशन से घर लौट रहे युवक को ट्रक ने मारी टक्कर, अस्पताल पहुंचते ही मौत

राजनांदगांव में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा (Photo Source- Patrika File Photo)
Truck Bike Collision: राजनांदगांव में जीई रोड पर मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रेवाडीह चौक के पास राइस मिल के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक की पहचान ग्राम बरगा निवासी तुषार अम्बादे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार तुषार राजनांदगांव के कौरिनभाठा क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने गया था। मंगलवार रात करीब 8 बजे वह बाइक से अपने गांव बरगा लौट रहा था। बताया जा रहा है कि वह रेवाडीह चौक के पहले राइस मिल के सामने से गुजर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं।
हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोग जुट गए। गंभीर रूप से घायल तुषार को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन चोटें गंभीर होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक चालक वाहन को तेज और लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। इसी दौरान उसने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है।
रेवाडीह क्षेत्र से गुजरने वाला जीई रोड राजनांदगांव शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है। इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। तेज रफ्तार वाहनों के कारण यहां सड़क हादसों का खतरा भी बना रहता है। मंगलवार रात हुए हादसे ने एक परिवार को गहरा सदमा दिया। तुषार ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में हुए हादसे के बाद उसकी जान चली गई। घटना के बाद परिजनों और गांव में शोक का माहौल है।
हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और ट्रक की रफ्तार कितनी थी, इसे लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है। हादसे के बाद ट्रक और उसके चालक के संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।
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