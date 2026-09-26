Rajnandgaon News: आधी रात उफनती नदी में कूदा थाना प्रभारी, तेज बहाव में कार में फंसे पांच लोगों की बचाई जिंदगी

Rajnandgaon Accident: गंडई इलाके में रात के अंधेरे में उफनती नदी में कूदकर थाना प्रभारी ने पांच लोगों की जिंदगी बचा ली। खौफनाक हालात में राजनांदगांव के गंडई थाना प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेंडले ने अदम्य साहस से एक एक कर पांच लोगों को बचाया है। बता दें कि जब सूचना मिली कि एक कार में सवार पांच लोग नदी के तेज बवाह में बह गए हैं तो थाना प्रभारी शिवशंकर गेंडले ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी। उन्होंने एक-एक कर कार में फंसे पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। पुलिस की तत्परता और साहस से बड़ा हादसा टल गया।