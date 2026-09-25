Ganesh jhaki Canceled: राजनांदगांव में झांकी कैंसिल, भारी बारिश बनी वजह, आयोजकों ने लिया फैसला

गणेश उत्सव के दौरान राजनांदगांव में झांकियां आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहती हैं। अलग-अलग गणेश समितियों की ओर से झांकियों को सजाया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन्हें देखने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार बारिश ने आयोजन की तैयारियों को प्रभावित कर दिया। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर पानी और फिसलन की स्थिति बनने के साथ झांकी निकालने में भी परेशानी की आशंका थी। मौसम को देखते हुए आयोजकों ने कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय लिया।