25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

Ganesh jhaki Canceled: राजनांदगांव में झांकी कैंसिल, भारी बारिश बनी वजह, आयोजकों ने लिया फैसला

Rajnandgaon Ganesh Jhaki: राजनांदगांव में भारी बारिश के चलते गणेश झांकी कैंसिल कर दी गई। मौसम को देखते हुए आयोजकों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आयोजन रद्द करने का फैसला लिया।
2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Sep 25, 2026

Ganesh jhaki canceled

राजनांदगांव गणेश झांकी (photo Patrika)

Ganesh jhaki 2026: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गणेश उत्सव के तहत आयोजित होने वाली झांकी बारिश की वजह से कैंसिल कर दी गई। लगातार हो रही बारिश और मौसम खराब होने के कारण आयोजकों ने झांकी नहीं निकालने का फैसला लिया। इससे गणेश उत्सव को लेकर तैयारियों में जुटे श्रद्धालुओं और समितियों को निराशा हुई।

बारिश से प्रभावित हुआ आयोजन

गणेश उत्सव के दौरान राजनांदगांव में झांकियां आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहती हैं। अलग-अलग गणेश समितियों की ओर से झांकियों को सजाया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन्हें देखने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार बारिश ने आयोजन की तैयारियों को प्रभावित कर दिया। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर पानी और फिसलन की स्थिति बनने के साथ झांकी निकालने में भी परेशानी की आशंका थी। मौसम को देखते हुए आयोजकों ने कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय लिया।

झांकी में त्रिदेव के दर्शन होंगे

गणेशोत्सव समिति से जुड़े गणेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस बार उमंग गणेशोत्सव समिति की झांकी में त्रिदेव के दर्शन होंगे। वहीं बाल समाज समिति के विकास अग्रवाल ‘पम्पी’ ने बताया कि समिति की ओर से होली उत्सव की थीम पर झांकी तैयार कराई जा रही है। इसमें दो जीपों पर झांकी का प्रदर्शन होगा और आगे भव्य हाथी चलता दिखाई देगा।

झांकियां जाएंगी दूसरे शहर

26 सितंबर की रात राजनांदगांव में झांकियों के प्रदर्शन के बाद बाहर की समितियों की ओर से बुक की गई झांकियों को डोंगरगढ़, दुर्ग-भिलाई और रायपुर सहित अन्य स्थानों के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए अभी से बुकिंग शुरू हो गई है। यानी शहर की सडक़ों पर रात में नजर आने वाली कई आकर्षक झांकियां आने वाले दिनों में दूसरे शहरों की गणेशोत्सव शोभायात्राओं का भी हिस्सा बनेंगी।

पहले स्थानीय कलाकार बनाते थे

झांकियों की तैयारी का अंदाज भी पिछले कुछ वर्षों में बदला है। एक समय था जब गणेशोत्सव समितियों के सदस्य स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर झांकियां तैयार करते थे। रात-रातभर जागकर सजावट, रंग-रोगन और अंतिम रूप देने का काम चलता था। स्थानीय कलाकारों की कल्पना और मेहनत झांकियों में साफ दिखाई देती थी।


खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2026 03:30 pm

Published on:

25 Sept 2026 03:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Ganesh jhaki Canceled: राजनांदगांव में झांकी कैंसिल, भारी बारिश बनी वजह, आयोजकों ने लिया फैसला

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather News: राजनांदगाव में आज गणेश झांकी, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Rajnandgaon Weather Alert:
राजनंदगांव

Road Accident: जानलेवा गड्ढों से युवक की मौत! राजनांदगांव के फरहद चौक पर लोगों का फूटा गुस्सा, चक्काजाम

Road Accident
राजनंदगांव

Ganesh Jhaki 2026: राजनांदगांव में 25 सितंबर की रात निकलेगी झांकी, कहीं त्रिदेव तो कहीं होली उत्सव, विसर्जन पर दिखेंगे आस्था के रंग

Ganesh Jhaki 2026
राजनंदगांव

Jalbandha College: लंबे इंतजार के बाद नए भवन का रास्ता साफ, सरकार ने मंजूर किए 4.66 करोड़ रुपए

Government College Jalbandha
राजनंदगांव

Gotatola Attack: राजनांदगांव में युवक पर टंगिया से जानलेवा हमला, गर्दन-पीठ और कंधे पर किए ताबड़तोड़ वार

Gotatola Attack
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.