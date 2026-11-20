Chhattisgarh Naxal News: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस ने पुगारपाल थाना क्षेत्र के बेड़मा जंगल में माओवादियों का डंप बरामद किया है। यहां से कोडेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायर, जिलेटिन रॉड, बैटरी और छोटा टिफिन बम सहित करीब 36 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। एसपी पंकज चंद्रा के अनुसार, यह कार्रवाई बस्तर फाइटर और बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) की संयुक्त टीम ने की।