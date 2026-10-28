2 डिग्री की ठंड और नंगे पैर… कोंडागांव के 70 वर्षीय ज्वाला ने कश्मीर में दौड़े 21 KM, युवाओं से की ये खास अपील

ज्वाला प्रसाद शर्मा ने श्रीनगर में आयोजित कश्मीर मैराथन 2026 में हिस्सा लेकर 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। दौड़ के दौरान तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस था। इसके बावजूद उन्होंने जूते पहनने के बजाय नंगे पैर दौड़ने का फैसला किया। धोती और चश्मे में मैराथन दौड़ने का उनका अंदाज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। उम्र के इस पड़ाव पर उनकी सक्रियता और संकल्प ने यह संदेश दिया कि जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, ज्वाला शर्मा का उद्देश्य अपनी उपलब्धि का प्रदर्शन करना भर नहीं है। वह चाहते हैं कि उनकी इस पहल से कोंडागांव और बस्तर क्षेत्र के युवा भी अपनी सेहत के प्रति जागरूक हों।