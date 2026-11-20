Chhattisgarh Breaking: एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत(photo-patrika canva create)
Chhattisgarh Breaking: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में देवउठनी एकादशी के दिन एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गिरौदपुरी चौकी क्षेत्र के ग्राम सुकली में एक महिला और उसके दो मासूम बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीनों की मौत जहर सेवन से होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल भेजा गया है।
जानकारी के अनुसार, घटना गिरौदपुरी चौकी क्षेत्र के ग्राम सुकली की है। यहां एक महिला और उसके दो बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
प्रारंभिक जानकारी में तीनों की मौत जहर सेवन से होने की आशंका जताई जा रही है। यह भी आशंका सामने आई है कि महिला ने पहले बच्चों को जहर दिया और बाद में खुद भी जहरीला पदार्थ सेवन किया। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पति की दूसरी शादी को लेकर चर्चा के बाद परिवार में विवाद हुआ था। हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। महिला ने यह कदम क्यों उठाया और घटना के पीछे असल वजह क्या है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
पुलिस को घटनास्थल से फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में मौत की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है।
तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।
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