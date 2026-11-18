प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल बारनावापारा अभयारण्य में पर्यटन सीजन के दौरान सफारी शुरू नहीं हो पाना वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर 21 गांवों के ग्रामीणों की नाराजगी दूर करने के लिए समय रहते प्रभावी पहल क्यों नहीं हुई, क्या विभाग और ग्रामीणों के बीच संवाद की कमी इस गतिरोध की वजह है, पर्यटन विकास के साथ स्थानीय ग्रामीणों की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी भी अब चर्चा का विषय बन गई है। वनमंडलाधिकारी पंकज कमल ने इस संबंध में बताया कि हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों से कई चरणों में चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।