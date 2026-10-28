महंगा हुआ बस का सफर, लेकिन किराए का हिसाब नहीं, छत्तीसगढ़ में यात्रियों ने परिवहन विभाग से कार्रवाई मांगी

यात्रियों ने बसों में लगाई गई कुछ किराया सूचियों की प्रमाणिकता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिन गिनी-चुनी बसों में नई रेट लिस्ट दिखाई दे रही है, उनमें से कुछ पर किराए की जानकारी सादे कागज पर प्रिंट की गई है। यात्रियों के आरोप के मुताबिक, इन सूचियों पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के अधिकारियों के हस्ताक्षर या आधिकारिक मुहर नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सूची में दर्ज किराया अधिकृत है या बस संचालकों ने अपने स्तर पर इसे तैयार किया है। यात्रियों का कहना है कि किराया सूची स्पष्ट और प्रमाणित होने से उन्हें सफर के दौरान सही रकम का पता रहेगा। इससे किराए को लेकर होने वाली बहस और भ्रम की स्थिति को भी कम किया जा सकता है।