Chhattisgarh Flower Farming: सिमगा के किसानों ने खोजा कमाई का नया रास्ता, 30 एकड़ में खिला गेंदा, बाजारों में 120 रुपए किलो बिक रहे फूल

गेंदा फूलों की बिक्री करीब 120 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है। किसानों को इससे प्रति एकड़ 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ मिलने की जानकारी दी गई है। हालांकि, वास्तविक मुनाफा उत्पादन, खेती की लागत, फूलों की गुणवत्ता, मौसम और बाजार भाव पर निर्भर करता है। गेंदा फूलों की मांग धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में बनी रहती है। मंदिरों में पूजा-पाठ, नवरात्र, दशहरा, दीपावली, विवाह समारोहों और विभिन्न कार्यक्रमों में सजावट के लिए इन फूलों का उपयोग किया जाता है। इसी वजह से फूल उत्पादकों को स्थानीय बाजारों के साथ रायपुर और भिलाई जैसे बड़े शहरों में भी बिक्री के अवसर मिल रहे हैं। किसानों के लिए बाजार की उपलब्धता महत्वपूर्ण है, क्योंकि फूल जल्दी खराब होने वाली उपज है। ऐसे में समय पर तुड़ाई और बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था उनकी कमाई में अहम भूमिका निभाती है।