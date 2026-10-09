ठगी के आरोपों पर बलौदाबाजार में सियासत तेज! भाजपा ने कृष्ण अवस्थी से किया किनारा, कांग्रेस ने उठाए सवाल

दूसरी ओर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने इस मामले को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पार्टी कार्यालय में पैसों के लेन-देन से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने कार्यालय को वसूली का अड्डा बना लिया है। उन्होंने कहा कि केवल कृष्ण अवस्थी को पार्टी से निष्कासित कर देने से भाजपा अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। कांग्रेस नेता के अनुसार, इस मामले में पार्टी की भूमिका और जवाबदेही को लेकर भी सवालों के जवाब सामने आने चाहिए। हालांकि, ये कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि और जांच के निष्कर्षों को सामने आना बाकी है।