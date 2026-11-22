Balodabazar News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल में नेशनल हाईवे-130B पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब राखड़ से लदा एक चलती ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गया। ट्रक रायगढ़ से रायपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान कसडोल के सिनेमा हॉल के पास ट्रक का बीच वाला टायर तेज धमाके के साथ फट गया। टायर फटने के तुरंत बाद वाहन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रक से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। घटना से हाईवे पर गुजर रहे वाहन चालकों और आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।