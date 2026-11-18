Chhattisgarh Farmer News: पलारी विकासखंड के ग्राम धमनी के किसान तेजराम यादव अपनी पुश्तैनी जमीन ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज न होने के कारण पिछले एक साल से बेहद परेशान हैं। इस समस्या के चलते वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित होने के साथ धान बेचने में आ रही दिक्कतों को लेकर तहसील के चक्कर काट-काटकर हताश हो चुके हैं। निर्विरवाद रूप से खेती की जा रही इस पैतृक जमीन का विवरण भू-अधिकार पुस्तिका में दर्ज है। कृषक तेजराम ने पलारी तहसील में आवेदन देकर जांच की मांग की थी। लगातार पेशियों में शामिल होने, इश्तिहार जारी होने और पटवारी प्रतिवेदन में रिकॉर्ड की पुष्टि होने के बावजूद जमीन ऑनलाइन नहीं जोड़ी जा सकी।