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रायपुर

विधायक पुरंदर मिश्रा का बड़ा एक्शन, सहायक शिवा मिश्रा को कार्यालय से हटाया, वजह पर साधी चुप्पी

Raipur North MLA: छत्तीसगढ़ के रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपने सहायक शिवा मिश्रा को कार्यालय से कार्यमुक्त कर दिया है। जारी सूचना में हटाने की वजह का खुलासा नहीं किया गया है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 15 Nov 2026, 10:16 AM IST

CG Politics

विधायक पुरंदर मिश्रा का बड़ा फैसला (Photo Source- Patrika)

CG Politics: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपने कार्यालय से जुड़े सहायक शिवा मिश्रा को कार्यमुक्त कर दिया है। इस संबंध में विधायक कार्यालय की ओर से आधिकारिक सूचना जारी की गई है। जारी सूचना के मुताबिक, अब शिवा मिश्रा का विधायक पुरंदर मिश्रा के कार्यालय से किसी भी तरह का आधिकारिक संबंध नहीं रहेगा। इस फैसले के बाद विधायक कार्यालय में शिवा मिश्रा की भूमिका समाप्त हो गई है।

विधायक के इस निर्णय की जानकारी सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, विधायक की ओर से जारी सूचना में सहायक को हटाए जाने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसे में यह फैसला क्यों लिया गया, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है।

सहायक शिवा मिश्रा को किया कार्यमुक्त

रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपने कार्यालय से जुड़े सहायक शिवा मिश्रा को जिम्मेदारियों से मुक्त करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि कार्यमुक्त किए जाने के बाद शिवा मिश्रा का विधायक कार्यालय से कोई आधिकारिक संबंध नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि अब वे विधायक कार्यालय की ओर से होने वाले आधिकारिक कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे। विधायक कार्यालय से जुड़े कामकाज में उनकी भूमिका समाप्त कर दी गई है।

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कार्यमुक्त करने की वजह का नहीं किया खुलासा

शिवा मिश्रा को कार्यालय से हटाए जाने के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उन्हें किस वजह से कार्यमुक्त किया गया है। हालांकि, विधायक पुरंदर मिश्रा की ओर से जारी सूचना में इस संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया है। न तो किसी विवाद का जिक्र किया गया है और न ही किसी अन्य वजह को लेकर आधिकारिक जानकारी दी गई है। ऐसे में फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि विधायक ने यह फैसला किन परिस्थितियों में लिया है। जब तक इस संबंध में विधायक या उनके कार्यालय की ओर से कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आती, तब तक फैसले की वजह स्पष्ट नहीं हो पाएगी।

पहले भी मंत्रियों के कार्यालयों में हो चुके हैं बदलाव

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी मंत्रियों के कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिले हैं। प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों ने अपने कार्यालयों में तैनात निज सचिवों, विशेष सहायकों और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों (OSD) को हटाने के फैसले लिए हैं। मंत्रियों के कार्यालयों में इस तरह के बदलाव के बाद अब रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा का यह निर्णय भी चर्चा में है। उन्होंने अपने सहायक शिवा मिश्रा को कार्यालय की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है।

विधायक कार्यालय से अब नहीं रहेगा आधिकारिक संबंध

विधायक कार्यालय की ओर से जारी सूचना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवा मिश्रा का अब पुरंदर मिश्रा के कार्यालय से कोई आधिकारिक संबंध नहीं रहेगा। यानी कार्यालय से जुड़े कामकाज में उनकी भूमिका समाप्त हो गई है। हालांकि, इस बदलाव के बाद विधायक कार्यालय में आगे किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही शिवा मिश्रा को कार्यमुक्त करने के पीछे की वास्तविक वजह भी स्पष्ट नहीं की गई है। फिलहाल विधायक पुरंदर मिश्रा का यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस मामले में विधायक की ओर से कोई अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण सामने आता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी।

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