विधायक पुरंदर मिश्रा का बड़ा एक्शन, सहायक शिवा मिश्रा को कार्यालय से हटाया, वजह पर साधी चुप्पी

विधायक कार्यालय की ओर से जारी सूचना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवा मिश्रा का अब पुरंदर मिश्रा के कार्यालय से कोई आधिकारिक संबंध नहीं रहेगा। यानी कार्यालय से जुड़े कामकाज में उनकी भूमिका समाप्त हो गई है। हालांकि, इस बदलाव के बाद विधायक कार्यालय में आगे किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही शिवा मिश्रा को कार्यमुक्त करने के पीछे की वास्तविक वजह भी स्पष्ट नहीं की गई है। फिलहाल विधायक पुरंदर मिश्रा का यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस मामले में विधायक की ओर से कोई अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण सामने आता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी।