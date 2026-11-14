छत्तीसगढ़ में महंगाई का एक और झटका! आज से दूध पैकेट की नई कीमतें लागू

Milk Price Hike in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में महंगाई के बीच आम लोगों को एक और झटका लगा है। अमूल के बाद अब देवभोग दूध भी महंगा हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ ने दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई दरें 14 नवंबर से लागू हो गई हैं। अब एक लीटर का पैकेट 59 रुपए की जगह 61 रुपए में मिलेगा। वहीं आधा लीटर पैकेट की कीमत 31 रुपए तय की गई है। दूध के दाम बढ़ने से रोजाना खरीदारी करने वाले परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो सकता है। आम उपभोक्ताओं को अब दूध पर पहले से अधिक खर्च करना पड़ेगा।