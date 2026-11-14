World Diabetes Day: मीठा खाने से नहीं होती ये डायबिटीज, स्कूल में इंजेक्शन लगाने से डरते हैं मासूम, जानिए इनकी जिंदगी का दर्द

रायपुर@पीलूराम साहू। World Diabetes Day 2026: 14 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज डे। बड़े इस दिन शुगर जांच कराते हैं और वजन घटाने का संकल्प लेते हैं। लेकिन एम्स, आंबेडकर व निजी अस्पतालों में एक अलग ही तस्वीर दिखती है। यहां 6 साल की बच्ची से लेकर 13 साल के लड़के तक, सबकी जेब में टिफिन नहीं, इंसुलिन की पेन होती है। फ्री इंसुलिन के बाद भी ग्लूकोमीटर स्ट्रिप, पेन, अच्छा खाना, बार-बार जांच में हर माह 5 हजार रुपए महीने खर्च हो जाते हैं। गरीब परिवार के लिए यह बड़ा बोझ है। बच्चों को केवल इंसुलिन दिया जाता है, टैबलेट नहीं। बड़े हर माह 5 करोड़ की दवा गटक जाते हैं। ये बच्चे टाइप एक डायबिटीज के मरीज हैं।