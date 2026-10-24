World Polio Day: पोलियो नहीं, क्लब फुट है बीमारी! छत्तीसगढ़ में हर साल जन्म ले रहे 1500 से ज्यादा बच्चे, जानें क्या है ये?

वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब क्लब फुट के केस आ रहे हैं, जिसमें तलुवे जन्मजात टेढ़े-मेढ़े रहते हैं। इलाज से यह ठीक भी हो जाता है। आंबेडकर अस्पताल में इलाज व ऑपरेशन की सुविधा है। प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को स्मोकिंग व शराब सेवन करना भारी पड़ रहा है। ऐसी महिलाओं के बच्चे तिरछे तलुवे के साथ पैदा हो रहे हैं। इस बीमारी को कंजेनाइटल क्लब फुट कहा जाता है। प्रदेश में हर साल ऐसे 1500 से ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऑर्थोपीडिक सर्जन के अनुसार पिछले 10 सालों में इस बीमारी के बच्चे बढ़़े हैं। इसका कारण बदलती जीवनशैली व खानपान भी है। अच्छी बात ये है कि इस बीमारी का इलाज आंबेडकर अस्पताल में फ्री में हो रहा है।