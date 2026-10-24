Illegal Sand Mining: फिंगेश्वर में रेत खनन पर बवाल, तोड़ दी नदी की पिचिंग; एसडीएम की चेतावनी भी बेअसर

Sand Mining Dispute: फिंगेश्वर नगर पंचायत फिंगेश्वर में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर बवाल मच गया है। स्वीकृत क्षेत्र को छोडक़र धड़ल्ले से अवैध खनन करने की शिकायत कलेक्टर और एसपी से की गई। शिकायत पर खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो हडक़ंप मच गया। हाइवा और चैन माउंटेन मौके से भागने लगे, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मामला नगर के मणिकंचन के पास सूखा नदी क्षेत्र का है। यहां से 3 किमी दूर गणेशपुर में रेत खदान स्वीकृत है, लेकिन ठेकेदार द्वारा काजू बगीचा मणिकंचन के पास नदी की पिचिंग तोडक़र चैन माउंटेन से सैकड़ों हाइवा रेत निकाल रहा है। इससे नदी की सुरक्षा और पर्यावरण को खतरा बताया जा रहा है।