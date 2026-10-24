24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Raipur Police Facebook: 9 महीने में रायपुर कमिश्नरेट के फेसबुक पर बढ़े डेढ़ लाख फॉलोअर्स, जानिए क्या है वजह

Raipur Police Facebook Followers: रायपुर कमिश्नरेट के फेसबुक पेज पर 9 महीने में डेढ़ लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े हैं। फेसबुक लाइव, जनता से संवाद और जागरूकता वीडियो इसकी लोकप्रियता की प्रमुख वजह बन रहे हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Updated: 24 Oct 2026, 3:31 PM IST

Raipur Police Facebook

Raipur Police Facebook: 9 महीने में रायपुर कमिश्नरेट के फेसबुक पर बढ़े डेढ़ लाख फॉलोअर्स(photo-AI)

Raipur Police Facebook: छत्तीसगढ़ के रायपुर कमिश्नरेट की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। पिछले 9 महीनों में कमिश्नरेट के फेसबुक पेज पर डेढ़ लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े हैं। फिलहाल फेसबुक पर फॉलोअर्स की संख्या 1.64 लाख से अधिक हो चुकी है। फेसबुक लाइव, जनता से सीधा संवाद, एक्सपर्ट गाइडेंस और जागरूकता से जुड़े वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं। पुलिस अब सोशल मीडिया के जरिए न केवल लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है, बल्कि उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुनने का भी प्रयास कर रही है।

Raipur Commissionerate: फेसबुक लाइव से जनता से सीधा संवाद

रायपुर कमिश्नरेट ने आम लोगों से जुड़ने के लिए 'संवाद से समाधान' अभियान शुरू किया था। इसके तहत डीसीपी स्तर के अधिकारी हर रविवार फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से बातचीत करते थे। इस दौरान लोग अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव साझा करते थे। साइबर क्राइम, ट्रैफिक व्यवस्था, नशे और शराब तस्करी जैसे मुद्दों पर लोग सवाल पूछते थे। पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया के माध्यम से मिली कई शिकायतों पर कार्रवाई भी की गई है। इस पहल से लोगों को अपनी बात सीधे पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाने का मौका मिला।

पहले पुलिस अधिकारी, अब एक्सपर्ट भी आ रहे लाइव

शुरुआत में फेसबुक लाइव के जरिए पुलिस अधिकारी लोगों के सवालों का जवाब देते थे। अब इस पहल में अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा रहा है। करियर गाइडेंस के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों और साइबर क्राइम से जुड़ी जानकारी देने के लिए साइबर एक्सपर्ट को लाइव सेशन में बुलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को सही जानकारी देना और रोजमर्रा की समस्याओं के प्रति जागरूक करना है।

9 महीने में बढ़े डेढ़ लाख से ज्यादा फॉलोअर्स

रायपुर कमिश्नरेट के फेसबुक पेज पर 1.64 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं। पिछले 9 महीनों में फॉलोअर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लाइव सेशन के अलावा जागरूकता से जुड़े वीडियो और रील्स भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। फेसबुक के साथ-साथ इंस्टाग्राम और एक्स पर भी कमिश्नरेट की सक्रियता बढ़ाई गई है। इन प्लेटफॉर्म के जरिए पुलिस महत्वपूर्ण घटनाओं, नियमित कार्रवाई और जनहित से जुड़ी जानकारियां साझा करती है।

युवाओं तक पहुंचने पर खास जोर

आज बड़ी संख्या में युवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसे देखते हुए रायपुर कमिश्नरेट भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, ट्रैफिक नियमों, नशे के दुष्प्रभाव और तीज-त्योहारों से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की जाती है। विशेष अवसरों पर लोगों को सतर्क करने के लिए अलर्ट और जागरूकता संदेश भी जारी किए जाते हैं।

सोशल मीडिया से मिली शिकायतों पर होती है कार्रवाई

रायपुर की डीसीपी ट्रैफिक एंड प्रोटोकॉल अर्चना झा के अनुसार, पुलिस आम लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर कई अभियान चला रही है। इसी कड़ी में अब अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों के फेसबुक लाइव आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन लाइव सेशन के जरिए लोग साइबर क्राइम, सोशल मीडिया और दूसरे विषयों पर अपनी बात रख सकते हैं और जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

सोशल मीडिया के माध्यम से मिली कई शिकायतों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। इस तरह रायपुर कमिश्नरेट सोशल मीडिया को केवल सूचना साझा करने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता से संवाद करने और जागरूकता बढ़ाने के प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

Raipur News: छत्तीसगढ़ में CM साय और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात, सामने आई ये जानकारी

ये भी पढ़ें
Raipur News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2026, 3:31 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur Police Facebook: 9 महीने में रायपुर कमिश्नरेट के फेसबुक पर बढ़े डेढ़ लाख फॉलोअर्स, जानिए क्या है वजह

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में महिला-बाल विकास विभाग को बड़ी सौगात, 6 केंद्रों के भवन के लिए 2.70 करोड़ रुपए की मंजूरी

Building Construction Approval
रायपुर

छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर पर सियासी घमासान, कांग्रेस बोली- सरकारी बिजली कंपनी को होगा नुकसान

Raipur News
रायपुर

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की छुट्टी पर सख्ती, अब ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे मान्य, जानें क्या है नया नियम?

CG Teacher Leave Rules
रायपुर

रायपुर-मंत्रालय बस सेवा पर मंडराया संकट, पुरानी एजेंसी को डिपो खाली करने का अल्टीमेटम

Govt Employees Bus Service
रायपुर

Raipur News: छत्तीसगढ़ में CM साय और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात, सामने आई ये जानकारी

Raipur News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.