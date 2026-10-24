Raipur Police Facebook: 9 महीने में रायपुर कमिश्नरेट के फेसबुक पर बढ़े डेढ़ लाख फॉलोअर्स, जानिए क्या है वजह

Raipur Police Facebook: छत्तीसगढ़ के रायपुर कमिश्नरेट की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। पिछले 9 महीनों में कमिश्नरेट के फेसबुक पेज पर डेढ़ लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े हैं। फिलहाल फेसबुक पर फॉलोअर्स की संख्या 1.64 लाख से अधिक हो चुकी है। फेसबुक लाइव, जनता से सीधा संवाद, एक्सपर्ट गाइडेंस और जागरूकता से जुड़े वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं। पुलिस अब सोशल मीडिया के जरिए न केवल लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है, बल्कि उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुनने का भी प्रयास कर रही है।