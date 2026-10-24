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रायपुर

Raipur News: छत्तीसगढ़ में CM साय और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात, सामने आई ये जानकारी

Vishnu Deo Sai Meeting: रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य मुलाकात की। CM साय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। हालांकि, मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसका खुलासा नहीं हुआ है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 24 Oct 2026, 1:06 PM IST

Raipur News

Raipur News: छत्तीसगढ़ में CM साय और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात(photo-patrika)

Raipur News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से धर्मेंद्र प्रधान ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान से सौजन्य मुलाकात हुई। हालांकि, इस दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या कोई महत्वपूर्ण विषय सामने आया, इसकी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। फिलहाल इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट के रूप में देखा जा रहा है।

Dharmendra Pradhan Meeting: मुख्यमंत्री निवास में हुई मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और धर्मेंद्र प्रधान की यह मुलाकात रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में हुई। इसे सौजन्य मुलाकात बताया गया है। मुख्यमंत्री साय ने इस भेंट की जानकारी देते हुए बताया कि धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार मुलाकात हुई।

मुलाकात के मुद्दों की जानकारी नहीं

इस मुलाकात के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई, इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री की ओर से साझा की गई जानकारी में मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है। चर्चा के किसी विशेष मुद्दे या निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया है।

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24 Oct 2026, 1:06 PM IST

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