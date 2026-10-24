Raipur News: छत्तीसगढ़ में CM साय और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात, सामने आई ये जानकारी

Raipur News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से धर्मेंद्र प्रधान ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान से सौजन्य मुलाकात हुई। हालांकि, इस दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या कोई महत्वपूर्ण विषय सामने आया, इसकी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। फिलहाल इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट के रूप में देखा जा रहा है।