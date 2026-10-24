रायपुर-मंत्रालय बस सेवा पर मंडराया संकट, पुरानी एजेंसी को डिपो खाली करने का अल्टीमेटम

मंत्रालय और नवा रायपुर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बस सेवा आवागमन का एक प्रमुख साधन है। बड़ी संख्या में कर्मचारी रोजाना रायपुर से नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और अन्य सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने के लिए इन बसों पर निर्भर रहते हैं। मौजूदा संचालन समझौता 31 अक्टूबर को समाप्त होने के कारण सेवा के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। यदि निर्धारित समय तक नई एजेंसी की नियुक्ति नहीं हो पाती और मौजूदा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं लिया जाता, तो कर्मचारियों को 1 नवंबर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।