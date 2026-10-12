BREAKING: छत्तीसगढ़ मंत्रालय में बड़ा फेरबदल! 6 अनुभाग अधिकारियों के विभाग बदले, देखें नई पोस्टिंग

BREAKING: छत्तीसगढ़ मंत्रालय में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मंत्रालय संवर्ग के 6 अनुभाग अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (साप्रवि) की ओर से जारी आदेश के तहत अधिकारियों को नए विभागों में पदस्थ किया गया है। इस बदलाव में राजपाल बघेल की पूर्व में जारी पोस्टिंग में भी संशोधन किया गया है। वहीं, मुश्ताक अली अंसारी, ब्रजेश अग्रवाल, गुलाब साव और ज्योति पटेल सहित अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल के बाद संबंधित अधिकारी अपने नए विभागों में कामकाज संभालेंगे।