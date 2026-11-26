Indian Partnership Bill 2026: छत्तीसगढ़ में भारतीय भागीदारी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2026 को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में इस संबंध में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों और उनके अनुमोदन की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। इसमें विधि एवं विधायी विभाग, वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।