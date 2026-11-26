Indian Partnership Bill 2026: छत्तीसगढ़ में भारतीय भागीदारी विधेयक 2026 पर अहम बैठक(photo-patrika)
Indian Partnership Bill 2026: छत्तीसगढ़ में भारतीय भागीदारी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2026 को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में इस संबंध में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों और उनके अनुमोदन की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। इसमें विधि एवं विधायी विभाग, वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में भारतीय भागीदारी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत प्रस्तावित बदलावों पर विस्तार से चर्चा की गई। विधेयक के अनुमोदन से जुड़ी प्रक्रिया और संबंधित विभागों की भूमिका पर भी विचार-विमर्श हुआ। विधि एवं विधायी विभाग, वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।
भारतीय भागीदारी अधिनियम व्यावसायिक साझेदारी से संबंधित कानूनी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत साझेदारी फर्मों के गठन, पंजीयन, साझेदारों के अधिकारों और दायित्वों से जुड़े प्रावधान निर्धारित होते हैं। ऐसे में इस अधिनियम में राज्य स्तर पर प्रस्तावित संशोधन व्यापारिक प्रतिष्ठानों और साझेदारी फर्मों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि, बैठक में किन प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित हैं और उनका व्यावसायिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।
बैठक में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव सुबोध कुमार सिंह, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. रोहित यादव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक को भारतीय भागीदारी संशोधन विधेयक से जुड़ी आगे की प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।