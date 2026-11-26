इस योजना के अंतर्गत प्रदेशभर वर्तमान समय में करीब 137 एकड़ बंजर जमीन में 39 मेगावाट का का उत्पादन शुरू हो चुका है। करीब 25 जिलों में ऐसी जमीनों में सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। जिन किसानों के पास बंजर या अनउपजाऊ जमीन है और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जिससे वे सोलर पैनल नहीं लगा पा रहे। इस स्थिति में वे किसान अपनी जमीन को प्राइवेट वेंडर को अपनी जमीन लीज में देकर कमा रहे हैं। प्रति एकड़ जमीन में करीब 30 हजार रुपए किराए में प्राइवेट वेंडर बंजर जमीनों में किसानोंं से सोलर पैनल लगाने के लिए लेने को तैयार हैं।