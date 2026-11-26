रायपुर@हिमांशु शर्मा। Mandi Gate Underbridge: देवेंद्र नगर स्थित मंडी गेट पर रोज लगने वाला जाम लोगों की मजबूरी बन चुका है। एक तरफ दिनभर में करीब 150 ट्रेनों की आवाजाही, दूसरी तरफ सड़क पर फंसे लाखों लोगों की परेशानी। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए 30 करोड़ रुपए का फंड तैयार है, अंडरब्रिज बनाने की योजना भी मौजूद है, लेकिन निर्माण की शुरुआत अब तक नहीं हो सकी। वजह सड़क पर जगह की कमी नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों में उलझी मंजूरियां हैं। मंडी गेट अंडरब्रिज का प्रस्ताव एक बार फिर फाइल-वॉर में फंसता नजर आ रहा है।