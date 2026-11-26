पहले मकान निर्माण की निर्धारित अवधि में सरकारी किस्तों के भुगतान का इंतजार भी शामिल हो जाता था। ऐसे में राशि समय पर नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होने पर हितग्राहियों को योजना की पात्रता से जुड़ी परेशानी हो सकती थी। नए फार्मूले के लागू होने से अब भुगतान में देरी के समय को निर्माण अवधि से बाहर रखा जाएगा। इससे हितग्राहियों को मकान पूरा करने के लिए वास्तविक समय का लाभ मिलेगा और किस्तों में देरी के कारण उनकी पात्रता प्रभावित होने की आशंका कम होगी।