CG Housing Scheme: सरकारी किस्त के इंतजार में बीता समय अब निर्माण अवधि में नहीं जुड़ेगा,(photo-patrika)
CG Housing Scheme: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत संचालित मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। अब मकान निर्माण के दौरान सरकारी किस्त मिलने में हुई देरी को निर्माण अवधि में नहीं गिना जाएगा। इससे उन हितग्राहियों को राहत मिलेगी, जिन्हें समय पर राशि नहीं मिलने के कारण मकान निर्माण पूरा करने में देरी का सामना करना पड़ता है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निर्माण अवधि की गणना के लिए नया फार्मूला लागू किया है। इसके तहत भवन अनुज्ञा जारी होने से लेकर मकान निर्माण पूरा होने के जियोटैग तक की कुल अवधि में से किस्तों के भुगतान में लगे समय को घटाया जाएगा।
नए नियम के अनुसार, भवन अनुज्ञा जारी होने के बाद मकान निर्माण पूरा होने तक की कुल अवधि की गणना की जाएगी। हालांकि, इस अवधि में फाउंडेशन, लिंटल और रूफ स्तर पर जियोटैग होने के बाद संबंधित किस्त का भुगतान होने तक लगे समय को शामिल नहीं किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य मकान निर्माण की वास्तविक अवधि का आकलन करना है, ताकि सरकारी राशि मिलने में देरी को निर्माण में देरी के तौर पर न देखा जाए।
पहले मकान निर्माण की निर्धारित अवधि में सरकारी किस्तों के भुगतान का इंतजार भी शामिल हो जाता था। ऐसे में राशि समय पर नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होने पर हितग्राहियों को योजना की पात्रता से जुड़ी परेशानी हो सकती थी। नए फार्मूले के लागू होने से अब भुगतान में देरी के समय को निर्माण अवधि से बाहर रखा जाएगा। इससे हितग्राहियों को मकान पूरा करने के लिए वास्तविक समय का लाभ मिलेगा और किस्तों में देरी के कारण उनकी पात्रता प्रभावित होने की आशंका कम होगी।
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को निर्धारित अवधि में मकान निर्माण पूरा करने पर राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना के तहत 18 महीने के भीतर मकान निर्माण पूरा करने वाले पात्र हितग्राहियों को 32,850 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाती है।
नियमों में बदलाव के बावजूद योजना के तहत मिलने वाली सम्मान राशि और लाभार्थियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इस फैसले से उन आवास हितग्राहियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनका निर्माण कार्य किस्तों के भुगतान में देरी के कारण प्रभावित हुआ है।
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