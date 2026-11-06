CG News: फर्जीवाड़ा रोकने आधार की पहरेदारी, अब पहचान के बाद ही मिलेगी विवाह की सरकारी सहायता

सरकार की इस नई व्यवस्था से योजना में होने वाली कुछ संभावित गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। फर्जी नाम से लाभ लेना: आधार प्रमाणीकरण से आवेदन करने वाली युवती की पहचान की पुष्टि हो सकेगी। एक ही हितग्राही को दोहरा भुगतान: आधार आधारित पहचान से एक ही व्यक्ति के अलग-अलग नाम या पहचान से दोबारा लाभ लेने की आशंका कम होगी। दूसरे व्यक्ति के जरिए भुगतान: हितग्राही की पहचान और बैंक खाते से जुड़ी सत्यापन प्रक्रिया मजबूत होने से गलत व्यक्ति के नाम पर सहायता लेने की संभावना कम की जा सकेगी।